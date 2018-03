Am leschte Gemengerot gouf jiddefalls driwwer diskutéiert, datt Käl nach ëmmer net mam Fonctionnement vum Syndikat zefridden ass, esou steet et e Samschdeg am Wort ze liesen.Den LSAP-Buergermeeschter John Lorent, selwer Vetrieder bei "ProSud", wëll awer där neier Equipe do eng Chance ginn, och en Vue vun der Organisatioun vum Kulturjoer "Esch 2022". Um Enn vum Joer wéilt een eng Decisioun huelen, wéi et mat der Memberschaft vu Käl weidergeet.D'Gemeng wollt jo scho virun enger Zäit aus dem Syndikat erausklammen, dat war awer deemools net gaangen.