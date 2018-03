Ewéi d'Police mellt, gouf zu Diddelenng an der Rue Robert Schumann an een Haus agebrach, genau ewéi zu Beetebuerg an der Route de Mondorf an zu Mutfert. Da gouf zu Beetebuerg och nach een Appartement agebrach an an der Stad an der Avenue Marie-Therese hu sech Abriecher Zougang zu engem Restaurant verschaaft. Och ee Restaurant zu Diddeleng an der Rue Lentz war betraff.Da konnten awer zweemol d'Verbriecher verjot ginn, dat eng Kéier zu Béiweng an der Rue Leon Maroldt an eng Kéier zu Fréiseng am Parc Lesigny. Béid Kéiere sinn d'Banditten dovu komm.