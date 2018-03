D'Police huet e Freideg den Owend nach eng gréisser Drogekontroll gemaach, dat an engem Café an der Stad bei der Badeanstalt.

12 Policebeamten an ee Mupp waren am Asaz. Et goufen e puer kleng Quantitéiten un Droge fonnt a séchergestallt. D'Persounen, déi dës derbäi haten goufe protokolléiert.