Dat schreift den Inneminister Dan Kersch e Samschdeg op Facebook a reagéiert domadder op de Communiqué vun der Staatsbeamtegewerkschaft vum 28. Februar.



Doranner schreift d'CGFP, dass d'Negociatioune vun de Paien an den Accord iwwer d'Reforme getrennt behandelt misste ginn. An engem anere Communiqué vum 30. Mäerz 2012 géing awer drastoen, dass et eng direkt Verbindung tëscht dem Gehälterofkommes an de Reforme géing ginn.



Den Inneminister schreift, hien hätt Respekt vis-à-vis vun enger CGFP, déi probéiere géing dat Bescht fir hir Leit erauszeschloen, mee et kéint een net dat engt lassgeléist vun deem Anere gesinn. Trotzdeem wéilt hien och weiderhin zesumme mam Staatsminister d'CGFP empfänken an och iwwer alles diskutéieren.