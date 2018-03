Et gëtt dëser Deeg eng aussergewéinlech héich Belaaschtung vu rengem Stëbs an der Loft.Wéi d'Ëmwelt-Administratioun e Samschdeg an der Mëttesstonn an engem Communiqué schreift, wier de Grenzwäert vu 50 Mikrogramm pro Kubikmeter e Freideg op de Miess-Statioune vun Esch a Bouneweg jeeweils iwwerschratt ginn.Op béide Plazen goufe Wäerter vun 54 Mikrogramm gemooss.Och fir e Samschdeg an e Sonndeg bleift de Risiko weider bestoen, dass de Seuil, virun allem am Süde vum Land, weider depasséiert gëtt.Leit, déi gesondheetlech Problemer hunn, virun allem mat den Otemweeër, sollen et dofir evitéieren, sech méi laang wéi néideg dobaussen opzehalen oder sech sportlech ze betätegen.D'Administration de l'environnement recommandéiert och, fir sou gutt et geet op den Auto ze verzichten an den ëffentlechen Transport ze benotzen.Et gëtt och drun erënnert dass et verbueden ass, Knascht an Offall bei oppenem Feier ze verbrennen.Communiqué par: Administration de l'environnement

Poussières fines (PM10) - Évolution



• Vendredi 02 mars: Dépassement du seuil journalier de 50 µg/m3 aux stations de mesure d'Esch/Alzette et Luxembourg Bonnevoie. La concentration mesurée était de 54 µg/m3 aux deux stations.



• Samedi 03 mars: Risque de dépassement du seuil journalier de 50 µg/m3, surtout sur la partie Sud du pays.



• Dimanche 04 mars: Baisse des concentrations, mais les modèles annoncent un risque résiduel de dépassement sur l'extrême Sud du pays.



Rappel des précautions à prendre



En cas de dépassement, il est recommandé aux populations vulnérables et sensibles (personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, personnes immunodéprimées) de prendre des précautions en évitant les sorties ou toutes activités physiques prolongées en plein air.



Il est recommandé aux citoyens:



• d'utiliser les transports en commun;



• de pratiquer le covoiturage;



• de respecter les obligations réglementaires en matière de contrôle des chauffages;



• d'éviter l'utilisation des feux de cheminée en foyers ouverts.



Il est aussi rappelé qu'il est interdit de brûler des déchets à l'air libre, car cette combustion est à l'origine de la formation de particules fines.