De Grand-Duc an d'Grande-Duchesse hu mat leit geschwat, déi sech am Nuetsfoyer fräiwëlleg engagéieren an och mat Sans-Abrien, déi do d'Nuecht verbréngen.

Zesumme mat der Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen an de Responsabele vun der Caritas hu sech de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa mat Leit ënnerhalen, déi benevol an der Wanteraktioun hëllefen, wéi och mat Sans-Abrien, déi an de Wanterméint am Nuetsfoyer en Ënnerdaach fannen.D'Wanteraktioun um Findel leeft zanter dem 1. Dezember an de Foyer de nuit ass op vun owes 19 bis moies 9 Auer.Samedi 3 mars 2018, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se sont rendus au centre d'hébergement de nuit du Findel, accompagnés par Madame Corinne Cahen, ministre de la Famille, et des responsables de Caritas Luxembourg.A l'heure du petit-déjeuner, le Couple grand-ducal a partagé un moment de convivialité avec les personnes présentes et en a profité pour s'entretenir avec les sans-abris ayant passé la nuit au foyer, ainsi qu'avec les bénévoles affectés à la distribution des repas et à l'organisation d'activités pour les bénéficiaires.La « Wanteraktioun » a comme objectif que personne ne dorme dans la rue à l'arrivée des températures hivernales. Elle a été initiée par le ministère de la Famille en 2001. Une centaine de personnes en tout (professionnels et bénévoles confondus) s'engagent dans le cadre de la « Wanteraktioun ». (Source : Caritas Luxembourg)