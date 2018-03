Wéi eng Äntwerten huet d'Gauche op de Rietsruck an Europa? (03.03.2018) Iwwer dee Sujet gouf et um Samschdeg eng Table ronde um Festival des migrations. Mat engem Member vun "Die Linke" aus Daitschland an engem Vertrieder vun der kommunistescher Partei an Éisterräich gouf iwwer Ursaachen a Léisungen diskutéiert.

Egal ob Polen, Ungarn, Éisträich oder Däitschland – a villen europäesche Länner ass politesch eng riets Entwécklung festzestellen. An Däitschland huet bei der leschter Bundestagswahl d'AfD staark ofgeschnidden, an Éisträich sëtze Rietspopulisten an der Regierung.Schold un dësem Rietsruck wiere sozial Problemer an net, wéi dacks ugeholl gëtt, d'Flüchtlingskris, seet den Heinz Bierbaum vun de Lénken an Däitschland. D'Leit wieren onzefridden an hätten Angscht virun der Zukunft. Se leiden deelweis ënner schlechten Aarbechts- a Liewenskonditiounen, an dat notze riets Beweegungen aus. D'Flüchtlingsfro géing dës Problemer verstäerken, andeems se vun de Rietsen instrumentaliséiert géing ginn.Dem Heinz Bierbaum no missten all déi aner politesch Parteien, virun allem déi lénksorientéiert, der rietser Entwécklung entgéintwierken, andeems se eng sozial Politik féieren – fir jiddereen, egal ob Migrant, Refugié oder Eenheemeschen. Energie, Mobilitéit, bezuelbare Wunnraum a Moossname géint de Sozialdumping géingen dobäi och eng grouss Roll spillen.Eng aner potenziell grouss Erausfuerderung fir Europa bréngen d'Parlamentswalen an Italien mat sech. E Sonndeg stellt sech do eraus wéi vill Pouvoir déi Riets an Italien hunn.De Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, dee jo italienesch Racinnen huet, mécht sech Suergen ëm den Ausgang vun de Walen. Vill Italiener hätten d'Vertrauen an d'Politik verluer, doduerch kéint et zu enger héijer Abstentioun kommen. Iwwerdeems géing d'Land sech just lues vun de schwéieren Zäiten erkréien. Italien wier vill ze laang eleng gelooss gi mat der Flüchtlingsproblematik, seet den Mars Di Bartolomeo. Dat a Kombinatioun mat der héijer Aarbechtslosegkeet wier de perfekte Nierbuedem fir de Populismus an Extremismus. De Chamberpresident wier virun allem schockéiert iwwert de groussen Echo, deen eng Persoun wéi de Silvio Berlusconi bei de Leit géing fannen.Trotzdeem hunn den Heinz Bierbaum an den Mars Di Bartolomeo Hoffnung, dass déi riets Evolutioun an Europa nach gestoppt ka ginn. Et misst ee just besser matenee schaffen a vill Engagement an Gedold matbréngen.