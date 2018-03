Zolidd geduuscht hat an der Nuecht op e Sonndeg e Mann an de Rives de Clausen.

© RTL-Archiv

Do wollt hie géint 4 Auer nämlech mat sengem Auto aus dem Parkhaus fueren, hat awer nawell Schwieregkeeten, fir de Wee eraus, laanscht d’Barrière ze fannen.

Polizisten haten dat matkritt, hunn de Mann du kontrolléiert an den Alkoholtest war also positiv. Hie krut de Führerschäin ewechgeholl.



Virun der Police geflücht

Ze vill intus hat och e Chauffeur, deen enger Police-Patrulle zu Ettelbréck opgefall war, well hie géint 1.45 Auer an der Rue J.F. Kennedy am Zickzack ënnerwee war.



Hie gouf ugehalen, ma huet awer nees Gas ginn, wéi d’Beamten aus dem Auto klamme wollten. No enger kuerzer Course-Poursuite konnt hien awer gestoppt ginn. Och hei war den Alkoholtest positiv an de Permis ass fort.



Zwee Blesséierter op eise Stroossen

Tëscht Blaaschent an Amber war en Auto an de Gruef geroden an op der N14 bei Dikrech war och en Auto accidentéiert.

Et gouf jee eng Persoun blesséiert an déi lokal Rettungsequippe waren op der Plaz.

Kuerz no Hallefnuecht waren dann och d’Pompjeeë vu Péiteng an Dippech gefuerdert, wéi et zu Schuller an der Rue de la Résistance zu engem Kamäin-Brand koum. Hei blouf et beim Materialschued.