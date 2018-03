© Ben Felgen

© Ben Felgen

Krukerten iwwer Téiteng © Romain Weyrich

D'Fréijoer kënnegt sech also un, well wann et méi waarm gëtt, migréieren d'Krukerten oder d'Hoergänsen, wéi een d'"Kranichen" op Lëtzebuergesch nennt, nees an den Norden a leeën dobäi impressionnant Distanzen zeréck.Bei dëser Migratioun konnt ee si um Sonndeg och am Himmel iwwer Lëtzebuerg observéieren - an typescher V-Formatioun, mat Amenter awer och als Stréch oder liicht duercherneen ...Kuerz virun 12 Auer si beispillsweis Krukerten iwwer Maacher gezunn, wéi eis eng Madamm um Telefon gemellt huet.Géint 12.30 Auer huet de Romain Weyrich eis e Bild vum Himmel zu Téiteng erageschéckt.

4 grouss Formatioune vun Hoergänse sinn och iwwer Waarken geflunn.

© Claude Georges