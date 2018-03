X

E Sonndeg de Moien kruten an der Philharmonie 541 Schüler, déi hir Ausbildung gepackt hunn, hir Diplomer an Certificaten iwwerreecht. Dat an de Beräicher Industrie, Hotellerie, Restauratioun, Commerce, Service an am sozio-edukative Beräich.

Elo mussen déi 541 Lauréate sech den Erausfuerderunge vum Aarbechtsmarché stellen. An déi hu sech am Laf vun de Jore verännert. Beruffsbiller evoluéiere vill méi séier, et muss ee flexibel bleiwen a sech upassen. An d’Sécherheet vun der Aarbechtsplaz wier och net méi déi nämlecht wéi fréier, sou de Jean-Claude Reding, President vun der Chambre des Salariés. Virun allem um Ufank vun der Carrière hätt een dacks keng sécher Plaz a misst sech mat CDDen zefridde ginn. Fir dass d’Leit eng gutt Aarbecht leeschten, misst een am Privatsecteur gutt a fair Aarbechtskonditiounen schafen.

An awer war de Message un d’Lauréaten kloer: d’Ausbildung ass de Wee zur Reussite. Méi wéi 85% vun de Schüler vum Joergang 2016 hunn zum Beispill bannent den éischte 6 Méint no hirer Formatioun eng Aarbechtsplaz fonnt. Duerch déi dual Ausbildung huet ee scho Kontakt mat engem Betrib während een an der Schoul ass, seet den Generaldirekter vun der Chambre de Commerce, de Carlo Thelen. Doduerch géinge sech den Apprentie grouss Méiglechkeete bidden, genee sou wéi den Entreprisen, déi Léierbouwen a -meedercher bei sech ophuelen.

Ma och wann den Interessi fir déi professionell Formatioun nach ëmmer grouss ass, misst een d’Léier nach méi attraktiv maachen, sou de Jean-Claude Reding. An zwar soll ee mat der Basis-Qualifikatioun d’Méiglechkeet hunn, nach méi wäit ze kommen, wéi zum Beispill andeems een en BTS (Brevet de Technicien Supérieur) no der Léier drunhänkt.