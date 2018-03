D'Chambre des Salariés an d'Handwierkerkummer verstäerken hir Zesummenaarbecht an der Beruffsausbildung.

© Joel Detaille

Zanter 2016 schonns gëtt et de sougenannte Basic Check am Enseignement secondaire générale, dem fréieren Technique. Deemools war dat Ganzt mat engen 80 Schüler am LTC um Lampertsbierg an dem LTL zu Esch-Lalleng an eng Pilot-Phase gestart.





Dës Orientatiouns-Hëllef fir Schüler op der fréierer 9ième ass en Test vu gutt 3 Stonnen, wou een op enge 5 Beräicher seng Fäegkeeten ënner Beweis stellt. Konkret geet et drëms, dass de Schüler fir sech selwer kann eraus fannen, wéi eng Capacitéiten hien huet an ob hie capabel wier, eng Léier an engem gewëssene Beräich ze packen. Dat Ganzt ass fräiwëlleg an d'Käschte gi vun den zwou Beruffschamberen iwwerholl.





Zejoert hu schonns eng 400 Schüler beim Basis-Check matgemaach, deen elo weider ausgebaut soll ginn. De Feedback vun de Schüler wier nämlech ganz positiv gewiescht.