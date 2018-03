En Dënschdeg de 27. Februar 2018 koum et tëscht 13.15 Auer an 13.45 Auer zu Diddeleng zu engem Accident tëscht engem Camion an engem Auto.

Zu dësem war et an der Route de Luxembourg komm. De Camion war aus Richtung Käl komm a war grad vun der Autobunn erofgefuer, ewéi hie lénks Richtung Beetebuerg fuere wollt. Deen Ament ass een Auto aus Richtung Diddeleng komm a béid Gefierer sinn dunn aneneegerannt. Nom Accident huet de Chauffer vum Auto de Camionneur an d'Gesiicht geschloen.Hei ass d'Police op der Sich no Zeien, déi dës Konfrontatioun tëscht béide Persoune gesinn hunn. All d'Informatioune si fir d'Police vun Diddeleng ënnert der Nummer 2446-9500.