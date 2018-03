© AFP

Nieft enger Réunioun mam Privatsecteur an der irescher Haaptstad, bei där et drëms geet, de Lien tëscht den Wirtschafts- a Finanzsecteuren ze stäerken, steet awer virun allem eng Entrevue mam iresche Premier Leo Varadkar um Programm.

Preview Bettel zu Dublin / Reportage Annick Goerens



Et si scho 15 Joer hir, dass fir d'leschte Kéier ee Lëtzebuerger Premier an Irland op Aarbechtsvisite war. 2003 war dat nach de Jean-Claude Juncker. Zanter hier huet sech awer vill geännert an dofir stinn net onbedéngt déi bilateral Relatiounen am Virdergrond vun de Gespréicher, ma d'Zukunft vun der EU an dobäi absënns de Brexit. An Irland gi sech nämlech ganz berechtegt Suerge gemaach, wat dann elo soll mat der Grenz tëscht der Republik Irland an Nordirland geschitt, déi vum 29. Mäerz 2019 u faktesch eng Baussegrenz gëtt.



De Friddensprozess, deen 1998 mam „Good Friday Agreement“ also mam Karfreides-Ofkommes am bluddegen Nordirlandkonflikt lancéiert gouf, kéint elo duerch eng haart Grenz a Gefor geroden. Dës Grenz, déi hautdesdaags quasi onsiichtbar ass, an all Dag vu ville klengen a mëttelstännegen Entreprisë passéiert gëtt, kéint al Wonnen tëscht den nordireschen, protestanteschen Unionisten an den iresche Katholiken nees oprappen.



De Problem ass, dass Groussbritannien, wéi d'Premier Ministesch Theresa May lescht Woch an hirer Ried nach eng Kéier kloer gemaach huet, een haarde Brexit wëll. Dat heescht, si wëllen d'EU inklusiv d'Zollunioun an den Bannemaart verloossen, gläichzäiteg awer Grenze mat Gidder- a Persounekontrollen op der irescher Insel evitéieren. Dat fonctionnéiert awer net, well d'EU streng bleiwe wëll a muss, fir z'evitéieren, dass dës Rosénge-Pickerei och an anere Staate Schoul mëscht.



Den EU-Negociateur Michel Barnier hat eng Noutfall-Léisung an d'Spill bruecht, no deenen d'Reegele vum EU-Bannemaart an der Zollunioun och weiderhi fir Nordirland kéinte gëllen, da géing d'Grenz net méi tëscht Nordirland an der Republik Irland verlafen, ma tëscht Nordirland an dem Rescht vu Groussbritannien, ma och dat ass de Britten een Dar am A. D'Gespréicher dierften also ganz interessant ginn.

Iert et awer bei den iresche Premier geet, begleet de Xavier Bettel nach eng Lëtzebuerger Wirtschafts- a Finanzdelegatioun, dorënner notamment d'Chambre de Commerce, d'ABBL an d'ALFI, op Gespréicher mam iresche Privatsecteur. Och do dierft d'Thema Brexit dominéieren.