© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Ënner anerem wéinst dem déidlechen Accident vum 26. Juni 2016 hat den zoustännege Minister annoncéiert, datt virum Rondpoint Raemerich, um Enn vun der A4, éier een op de Belval, Bieles oder Esch fiert, géif installéiert ginn. De 5. Mäerz 2018 war et esou wäit: De Radar gouf opgeriicht, dat e puer honnert Meter virum Rondpoint a just hannert der Opfaart vun der A13 op d'A4.Aktuell ass de Radar nach net aktiv, well nach net all d'Kabele gezu goufen. Ma et wäert awer net méi laang daueren, bis de Radar d'Chauffeuren, déi a Richtung Rondpoint fueren, wäert kontrolléieren.