Am Aerenzdall woren d'Secouristen um Dënschdeg am Asaz. En Awunner vun engem Haus huet eng liicht Dampvergëftung erlidden.

An engem Haus zu Miedernach

© CI Larochette

Um Dënschdeg gouf den Interventiounszenter aus der Fiels wéinst enger suspekt Dampentwécklung an en Haus op Miedernach geruff. Wéi d'Secouriste gemellt hunn, gouf et Problemer mat der Heizung.



Eng Persoun huet misste mat enger liichter Dampvergëftung an d'Klinik bruecht ginn.

Op der Plaz woren d'Pompjeeën vum Aerenzdall an den Interventiounszenter Fiels.