Iwwerdeems déi obligatoresch am Kader vun enger Ausbildung net bezuelt sinn, muss et fir déi fräiwëlleg eppes Klenges ginn, jee no Dauer.

© Joël Detaille

Den Nicolas Schmit iwwert d'Stagen



De leschte Freideg am Regierungsrot krut en neie Projet de loi iwwert d'Stagë vu Studente gréng Luucht. Bis ewell goufen dës Orientatiouns- a Léier-Stagen, déi een dacks am Kader vum Studium souguer muss maachen, nämlech nach iwwert e Reglement aus dem Joer 1982 gereegelt.Op Demande vun der ACEL gëtt d'Gesetzgebung awer elo geännert ...An zwar gëtt tëscht zwou verschiddene Forme vum Stage ënnerscheet, seet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit: eng éischt Zort vu Stage, deen am Kader vun enger Ausbildung ass, mat enger Rei vu Garantië fir déi Jonk an och enger Rei vun Obligatiounen, zum Beispill wat d'Durée ugeet, déi Zort kritt elo eng gesetzlech Basis; an eng zweet Zort vu Stage, fir breet berufflech Experienzen ze sichen an an Entreprisen oder Organisatiounen ze maachen, zum Beispill nom Bachelor, fir ze kucken, wéi ee Master ee maache wëll, déi Stagë kann dee Jonke selwer decidéieren an dobäi soll dee Jonke geschützt ginn a gläichzäiteg Opportunitéiten opgewise kréien.

Et ass och esou, dass an Zukunft de konventionéierte Stage net bezuelt gëtt. Och fir kengem Student Steng an de Wee ze leeën. D'Remuneratioun war nämlech dacks e Grond fir e Patron, fir kengem Student e Stage ze accordéieren.Beim net konventionéierte Stage, also deem fräiwëllegen, ass et esou, dass een en Drëttel vum net-qualifizéierte Mindestloun muss kréien, wann ee manner wéi 3 Méint am Stage ass. Bei méi wéi 3 Méint ass et d'Halschent.D'ACEL huet dann och en Appell lancéiert, dass sech d'Betriber och bereet weisen, fir Stagiairen opzehuelen.D'ITM wäert och chargéiert ginn, fir Kontrollen ze maachen, ob d'Dispositioune vum Stage an enger Firma och agehal ginn. Eng Entreprise däerf och just maximal 10% gerechent op hire ganze Staff oder maximal 50 Leit als Stagiairë beienee beschäftegen.