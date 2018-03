Hir gouf virgehäit tëscht Juni a September 2013 engem haut 78 Joer ale Mann eppes méi wéi 95.000 € ofgeknäppt ze hunn!



D'Ugekloten hat dem Affer erkläert, si bräicht Suen, ë.a. fir Scholden ze bezuelen a fir hiren Auto gefléckt ze kréien. Vum Affer, dat psychesch krank ass an net konnt gehéiert ginn, goufe gëschter verschidden Aussoe virgelies.

Den eelere Mann hat der jonker Fra fir d'éischt 6.000 € iwwerwisen a si dofir e Scholdschäin ënnerschriwwen; dono hat de Mann hir z.B. 25.000 € fir d'presuméiert Flécke vun hirem Auto ginn, hir an eng Vakanz 3.000 € iwwerwisen an hir zwou Kreditkaarte geléint: Hie wär dovun ausgaangen, hie géif d'Suen erëmkréien, an hätt op eemol keng méi gehat. Engersäits hat d'Affer erkläert, op d'jonk Fra eragefall ze sinn, ma anerersäits, ni vun hir gezwonge ginn ze sinn, hir Suen ze ginn. Och hätt seng Duechter hien dozou bruecht, fir Aussoe géint d'Beschëllegt ze maachen.

Déi huet och gemengt, d'Duechter hätt de Mann zu sengen Aussoe gedrängt. Si wär ëmmer fir hien do gewiescht, sot d'Fra, déi dem Affer souwuel vum méigleche Flécke vun hirem alen, awer och vun engem neien Auto wëll geschwat hunn. De Mann, dee fir si wéi e Grousspapp war, hätt hir gesot, dass et kee Wäert hätt, hiren alen Auto ze reparéieren: „Ech schenken Der en neien!“ hätt hie gemengt, wouvun d'Duechter awer näischt sollt gewuer ginn. D'Ugekloten huet nach betount, si hätt dem Mann nach näischt zréckbezuelt, well si näischt méi vun him héieren hätt!

D'Duechter sot aus, hirem Papp un d'Häerz geluecht ze hunn, op seng Suen opzepassen. Hien hätt sech am Ufank finanziell gutt gestanen; seng Konte wären allerdéngs no de Faiten eidel gewiescht! Fir eng Polizistin hätt d'Fra net ofgestridden, Sue kritt ze hunn; de Mann hätt hir déi awer fräiwëlleg ginn a gesot, ni gezwonge ginn ze sinn. Nawell wär hien dono um Buedem zerstéiert gewiescht.

Nodeems de Me Wiltzius als Affekot vun der Duechter d'Zréckbezuele vum Schued gefrot hat, huet sech de Me Henri Frank als Affekot vun der Ugeklote gefrot, wou den Abus wär, an de Fräisproch fir seng Cliente gefuerdert. Dogéint sinn d'Infractiounen, déi der Fra virgeworf ginn, dem Vertrieder vum Parquet no beluecht: Dowéinst goufen um Enn 15 Méint Prisong an eng ugemoosse Geldstrof verlaangt.

D'Uerteel ass fir den 22. Mäerz.