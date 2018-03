© CI Jonglënster

Um Méindeg Mëtten huet zu Steenem eng Masuttsheizung gebrannt. Den Tëschefall ass géint 12.30 Auer geschitt.



Den CIS Rouspert war mat engem Läschwon op der Plaz an hat d'Feier séier ënnert Kontroll.

Den Asaz wor no enger Stonn eriwwer.



Kengem Mënsch oder Déier ass eppes geschitt.



Ausserdeem waren d'Pompjeeë vun Iechternach, Uesweiler, Konsdref an d'Ambulanz vu Jonglënster am Asaz.