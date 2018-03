Contournement zu Käerjeng: Bauaarbechten 2020 (05.03.2018) D'Buergermeeschter vu Käerjeng a Suessem si sech beim Sujet net eens. Fir den Transportminister ass awer kloer: Et muss een och emol Stroosse bauen.

De 16. Mäerz soll am Regierungsrot de Projet de Loi fir de Contournement Käerjeng gutt geheescht ginn, dat huet de Käerjenger Buergermeeschter Michel Wolter leschte Samschdeg am Background annoncéiert. Kritik um Projet, dee bis zu 130 Milliounen Euro kascht, gëtt et weider, dat virop aus der Gemeng Suessem a vum Mouvement Écologique.

Wéinst dem staarke Verkéiersopkommes awer och déi héich Stéckoxid-Wäerter, déi de villen Trafic matsechbréngt, sollen elo 4,2 Kilometer Strooss d’Avenue de Luxembourg zu Käerjeng entlaaschten.

De 16. Mäerz presentéiert de François Bausch de Gesetzprojet am Regierungsrot. E Projet vun iwwer 130 Milliounen Euro, deen nieft der neier Strooss laanscht d’ Eisebunn weider Mesuren ëmfaasst. Geplangt ass ënnert anerem och eng intelligent Luuchte-Schaltung duerch Käerjeng an eng Vëlospiste. De Contournement géif et der Stad Käerjeng erméiglechen, sech weider z'entwéckelen an de Leit méi Liewensqualitéit zréck ze ginn. D'Bauaarbechte kéinten, wann alles wéi geplangt duerch d’Prozedure leeft, 2020 ufänken.