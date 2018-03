Wéi den 112 mellt, hat et e Méindeg den Owend 3 Mol gebrannt. Eemol e Kamäin, dunn en Auto an e Pneu vun engem Camion.

Géint 18.30 Auer hat zuan der Rue de Kahler e Kamäin gebrannt. D'Pompjeeë vu Stengefort a Mamer waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.Weider mellt den 112, dass kuerz no 19 Auer e Méindeg den Owend zuan der Rue René Hartmann en Auto a Flame stoung. Déi lokal Pompjeeën hunn d'Feier geläscht an zuan der Haaptstrooss war um 00.50 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg de Pneu vun engem Camion a Brand geroden. Hei waren d'Pompjeeë vu Kanech-Wuermer am Asaz.