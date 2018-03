© RTL Archivbild

De Gusty Graas wollt nämlech wëssen, ob den Ëmweltministère konkret Detailer iwwert d’Liichtintensitéit hätt an ob een iergendwellech Mesuren envisagéiert.De Staatssekretär am Ëmweltministère Camille Gira ass ganz kloer a senger Äntwert. Den zoustännege Ministère hätt keng Informatiounen iwwert d’Intensitéit vun der Luucht op der Plaz. Hei géifen et keng Etüde ginn an et wier och net Deel vun den Demandes d‘Autorisation, esou de Camille Gira. Och fir maximal Normen géif et zu Lëtzebuerg keng Reglementatioun ginn. Datt grad op deem Site d’Luuchten esou hell sinn, huet och mat Securitéitsstandarden ze dinn. Dofir wier et wichteg een Equiliber tëscht Ëmwelt- a Sécherheetsfroen ze hunn.Den Ament wier een am Gaangen ee Guide auszeschaffe mat Recommandatiounen, och wéi een an enger Industriezone mat der Luucht soll ëmgoen.