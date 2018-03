Am Zuch vu Bréissel op Lëtzebuerg Douane-Hond "Skip" pëtzt Drogendealer

Den Drogesichhond "Skip" hat et geroch: Am Zuch vu Bréissel op Lëtzebuerg konnt e Méindeg e Mann mat Titercher Marihuana an Haschisch gepëtzt ginn.