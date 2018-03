Um Dënschdeg de Moie um 7 Auer koum et zu engem Brand vum Daach vun enger Lagerhal um Boulevard Charles de Gaulle um Belval. Duerno huet et ferme geknuppt.

© Domingos Oliveira

Alles huet mat engem Feier vun engem Daach vun enger Hal ugefaangen, wat du eng Gasfläsch zum Explodéiere bruecht huet.Wéi e Spriecher vun ArcelorMittal op RTL-Nofro hin erkläert huet, gouf um Daach vun der Hal geschafft. D'Aarbechter haten do eng Gasfläsch stockéiert. Wéinst der Keelt, woren Aarbechten zënter e puer Deeg awer am Stand-By. Um Dënschdegmuere wor also keen um Daach, wou den Tëschefall geschitt ass.D'Origine vum Brand ass fir de Moment nach net bekannt. Eng Enquête leeft nach, esou de Spriecher vum Stolproduzent. D'Aktivitéiten an der Acierie an am Laminoir goufe mueres gestoppt. Am Stolwierk gouf d'Aarbecht erëm héichgefuer, de Laminoir soll am fréie Nomëtteg lafen.Mënsche goufen net verwonnt - et blouf beim materielle Schued. D'Corpse vun Esch a Schëffleng waren op der Plaz, fir ze läschen.

ArcelorMittal deelt mat, datt een d'Gemenge vun Esch-Uelzecht, Suessem esou wéi Ëmweltverwaltung, déi um Belval hire Sëtz huet, mueres direkt iwwert d'Situatioun informéiert hätt.



D'Wierk vun ArcelorMittal léit awer och e puer Honnert Meter Loftlinn vun der Uni Lëtzebuerg ewech. Op Nofro hin, sinn d'Vertrieder vun der d'Uni net perséinlech vum Tëschefall an d'Bild gesat ginn, an dat well d'Situatioun net als gréisser Gefor geschat ginn ass.



D'Wierk vun ArcelorMittal am Iwwerbléck