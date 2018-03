"Dat, well en den Delai vum Rechtsausschloss net regelt, deen d'Zouerkenne vun der Hëllef, fir nees agestallt ze ginn, zur Bedingung mécht.“

Sou heescht et an zwee Uerteeler vum Verfassungsgeriicht, déi vum „Conseil supérieur de la sécurité sociale“ gefrot goufen. Konkret goung et ëm d'Demandë vun zwou Persounen aus dem Mäerz 2014 an dem Oktober 2015, fir déi Aide au réemploi ze kréien.

Déi Demandë waren den Dag drop an den Dag selwer vun der ADEM verworf ginn, well se ze spéit erakomm wären. Den Artikel 17, Paragraf 1, Abschnitt 2 vum entspriechende Règlement grand-ducal géif nämlech virgesinn, dass sou eng Demande an de 6 Méint nom Reclassement vum Aarbechter misst erakommen.



Déi zwou betraffe Persounen hate gefrot, dass hire Fall sollt nei ënnersicht ginn, ma och déi Demandë goufe vun der Commission spéciale de réexamen zréckgewisen, ë.a. well déi eng am Juli 2013 ugefaangen hat, fir de CIGL ze schaffen, mä d'Demande, fir d'Aide au réemploi ze kréien, eréischt am Mäerz 2014 agereecht hat, spréch méi wéi 6 Méint no hirem Reclassement.



Och d'Recoure vun deenen zwou Persoune virum Conseil arbitral de la sécurité sociale waren am Juli 2015 an am September 2016 verworf, respektiv als net fondéiert ugesi ginn. De Conseil supérieur de la sécurité sociale hat dem Verfassungsgeriicht doropshin am Oktober d'Question préjudicielle gestallt, ob den Artikel L.631-2 (3) vum Code du travail konform wär mam Artikel 11 (5) vun der Verfassung.

D'Riichter vun der Cour constitutionnelle hale fest, dass d'Gesetz d'Rechter vun den Aarbechter regelt, iwwerdeems manner essentiell Elementer a Reglementer oder Arrêtéen, déi vum Grand-Duc geholl ginn, kënne releguéiert ginn, an dass e groussherzoglecht Règlement d'Applicatiounskonditiounen a -Modalitéite vun der zäitlech limitéierter Aide au réemploi bestëmmt. Dobäi misst dee Règlement grand-ducal en essentiellt Element regelen, an zwar den Delai vum Rechtsausschloss, deen dat Recht vum Aarbechter direkt beaflosst. Domat géif den Artikel L.631-2, Paragraf 3 vum Aarbechtsgesetzbuch de Principe de la réserve violéieren, deen am Artikel 11, Paragraf 5 vun der Verfassung steet.

An enger parlamentarescher Fro ginn d'CSV-Deputéiert Laurent Mosar a Gilles Roth op dës Uerteeler an, déi an hiren Aen e groussen Impakt wäerten hunn. Si froen d'Regierung ë.a., ob déi hir Analys deelt an ob déi net eng Lëscht opstelle misst vu Gesetzer, déi missten ofgeännert ginn.