De Jean-Marie Halsdorf



"Et ass héich Zäit ginn, datt Lëtzebuerg endlech e Plang vun de Maladies rares kritt", dat sot d'Presidentin vun der Gesondheetskommissioun Cecile Hemmen en Dënschdeg de Moien, nodeems den nationale Plang an der Chamberkommissioun presentéiert gouf. Polen a Lëtzebuerg waren déi eenzeg Länner, déi nach kee sou en nationale Plang haten.30.000 Leit hei zu Lëtzebuerg hunn eng Maladie rare an et gëtt 7.000 verschidden Zorte vu rare Krankheeten. Déi betraffe si ganz dacks sech selwer iwwerlooss, et gëtt keng Ulafsplaz fir si an et gëtt kee richtegen Diagnostik gestallt. Et geet drëm, d'Leit an der Preventioun bis hin, wann se eng rar Krankheet hunn, ze coachen a se ze begleeden. Den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf begréisst de Plang: Et géif e Comité opgestallt ginn, deen alles koordinéiere sollt, an eng Cellule, déi d'Leit begleede sollt. Et géif een elo mol seng Hausaufgabe maachen, well déi Betraff wieren dacks verluer an dee psychosoziale Volet wier "mega, mega wichteg".

D'Cécile Hemmen



En anere Sujet en Dënschdeg de Moie war d'Coopération sanitaire transfrontalière tëscht Lëtzebuerg a Frankräich, a méi genee iwwert d'ganz Regioun Grand Est, also vun der Schwäizer Grenz bis quasi viru Paräis. En Accord gouf et schonn, deem gëtt een elo e juristesche Kader, fir verschidde Saachen ze vereinfachen, erkläert d'Rapportrice Cecile Hemmen. D'Konventioun géif dat vill méi einfach maachen, wann een als Patient a Frankräich behandelt wéilt ginn, hei géife schwéierfälleg administrativ Weeër ewechfalen. An de Noutdéngscht géif vereinfacht, Samuen an Ambulanze kéinten aus Lëtzebuerg a Frankräich erafueren an och ëmgekéiert. An engem Land mat ville Frontaliere wier dat einfach noutwenneg.

Nodeems de gesetzleche Kader fixéiert ass, kommen d'Gespréicher mat Frankräich, wou och iwwert d'Tariffer an d'Remboursementer muss geschwat ginn. An der Konventioun ginn déi Saache spéider präziséiert. D'Cécile Hemmen huet nach betount, datt een oppassen muss, datt keen Desequiliber um Niveau vum Spidolswiese geschaf gëtt.