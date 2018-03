La secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a présenté lors d’une conférence de presse en date du 6 mars 2018 le bilan touristique de l’année écoulée, en se basant sur les enquêtes réalisées et les chiffres fournis par l’agence Luxembourg for Tourism (LfT). Avec plus de 3 millions de nuitées pour l’ensemble des secteurs d’hébergement, le bilan touristique 2017 s’inscrit dans la progression du secteur au cours des années précédentes. L’hôtellerie enregistre une augmentation des nuitées de +4%, les campings atteignent 1 million de nuitées (+4%) et les auberges de jeunesse affichent une progression de +12%. Le résultat positif au niveau des auberges de jeunesse est notamment dû à l’ouverture de la nouvelle auberge de jeunesse à Esch-sur-Alzette.



Sur l’ensemble, les 6 régions touristiques du Luxembourg affichent un résultat positif. La Ville de Luxembourg (+5,9%) et la région Sud (+6,1%) connaissent la plus grande progression des nuitées. Les régions des Ardennes (+4,2%), de la Moselle (+3,7%) et le Mullerthal-Petite Suisse Luxembourgeoise (+1,3%) ainsi que la région Guttland (+1,2%) connaissent également une évolution positive.



Les touristes originaires des pays voisins et des Pays-Bas restent les plus représentés au Grand-Duché. Après une forte régression en 2016, une reprise est constatée en 2017 pour les touristes en provenance de pays plus lointains, notamment concernant les voyageurs en provenance de Chine (+9%), des États-Unis (+9%) et du Japon (+8%).



Les différentes attractions touristiques ont connu une forte fréquentation en 2017. Le château de Vianden a ainsi accueilli l’année dernière 181.825 visiteurs (+5,9%) et le Mudam a enregistré 99.865 visites (+2,9%). Le Mullerthal Trail a connu un grand succès en 2017: 149.138 randonneurs ont emprunté le trail, ce qui représente une hausse de 41%.



La secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a déclaré: «Les résultats du tourisme de l’année écoulée, aussi-bien au niveau des attractions que des hébergements, démontrent que le Luxembourg est une destination touristique de choix et que les efforts de promotion et de professionnalisation du secteur portent leurs fruits. Notre stratégique pour le développement du secteur à l’horizon 2022 s’inscrit dans une politique volontariste de soutien et de promotion en misant sur un tourisme de qualité et diversifié qui sauvegarde le patrimoine naturel et architectural et qui valorise le développement régional.»