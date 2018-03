Am Büro vum Comité sinn elo de Mamer Buergermeeschter Gilles Roth, d'Leidelenger Buergermeeschtesch Diane Feipel, d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer an den Escher Schäffen, André Zwally.





Hei dat offiziellt Schreiwes:



En date du 5 mars 2018, le comité du syndicat intercommunal SIDOR s’est réuni en assemblée constitutive pour choisir son président, les quatre membres de son bureau ainsi que sept membres de la commission des finances.

M. Guy KOHNEN, délégué de la commune de Kehlen, en sa fonction de membre le plus ancien en rang au sein du comité du SIDOR a présidé la séance.

Le bureau de vote constitué par M. Guy KOHNEN ainsi que M. René MANDERSCHEID (Ville de Dudelange) et M. Jeff RISCH (Commune de Sandweiler) a procédé aux divers votes secrets, dont voici le résultat :

M. Patrick GOLDSCHMIDT, Échevin de la Ville de Luxembourg est élu président du comité du syndicat intercommunal SIDOR.

M. Gilles ROTH, bourgmestre de la commune de Mamer, Mme Diane FEIPEL, bourgmestre de la commune de Leudelange, Mme Lydie POLFER, bourgmestre de la ville de Luxembourg et M. André ZWALLY, échevin de la ville d’Esch-sur-Alzette, et ont été élus membres du bureau.

La commission des finances se composera dorénavant de M. Guy KOHNEN (commune de Kehlen), M. Claude RADOUX (Ville de Luxembourg), Mme Rose SCHARFE (commune de Niederanven), Georges BECK (commune de Hesperange), M. Maurice BAUER (Ville de Luxembourg), M. Patrick MICHELS (commune de Bertrange) et M. Thierry SCHUMAN (commune de Kopstal).

A la suite de la réunion, le comité a tenu à témoigner sa sympathie et sa reconnaissance au président sortant, Monsieur Paul WEIDIG qui, pendant 12 années, dont six années comme président, s’est investi de façon exemplaire pour la cause du syndicat et a décidé à l’unanimité de décerner à Monsieur Paul WEIDIG le titre de Président honoraire à vie du syndicat intercommunal SIDOR.

Le nouveau président, M. Patrick GOLDSCHMIDT a souligné les mérites du président honoraire Monsieur Paul WEIDIG et l’a félicité et remercié au nom de toute l’assistance de la contribution exceptionnelle qu’il a apportée au syndicat.

La réunion s’est terminée par une réception, pendant laquelle les membres du comité ont pu rencontrer le nouveau président Monsieur Patrick GOLDSCHMIDT, le président honoraire Monsieur Paul WEIDIG ainsi que les divers acteurs du SIDOR.

Leudelange, le 5 mars 2018.