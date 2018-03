Wéi gesinn d'Banke vun iwwermuer aus? (06.03.2018) D'Zukunft kënnt méi séier, wéi ee mengt an ass net einfach nëmmen d'Extensioun vun der Vergaangenheet, seet den däitsche Futurist Gerd Leonhard.

Lëtzebuerg hätt eng grouss Opportunitéit a sollt sech et net entgoe loossen, den europäeschen Datacenter ze ginn. Date wieren nämlech den neie Pëtrol, kënschtlech Intelligenz di nei Elektricitéit. Och d'Banken dierften et net verpasse mat op dëse Wee ze goen, wien nëmmen ofwaart, géif ewechfalen.



D'Banke missten et fäerdeg bréngen de'Besoine vun hire Clienten net nëmmen no ze lauschtere mee se souguer ze beaflossen, esou wéi zum Beispill Spotify et an der Musekswelt fäerdegbruecht huet: Musek streamen ass haut ganz normal, well et di entspriechend Offer gëtt, nach virun enger Rei Jore wier dat ondenkbar gewiescht.



De Ben Frin huet mam Gerd Leonhard en Interview gemaach, deen Dir ganz hei kucke kënnt.



