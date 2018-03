Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den neie Waassertuerm um Ban de Gasperich (06.03.2018) Dir hutt e bestëmmt scho gesinn, wann dir um Stater Contournement ënnerwee waart. Den neie Waassertuerm um Ban de Gasperich.

Den neie Waassertuerm um Ban de Gaasperech ass och vu wäitem net ze iwwersinn. No véier Joer Chantier ass en elo bal fäerdeg.Den Tuerm huet zwee Waasserbehälter. Do sollen herno 150 Kubikmeter Waasser drakommen. Dat sinn e bësse méi ewéi 1.000 Buedbidden. Waasser, dat ee brauch, wann dësen imposante Chantier bis fäerdeg ass.Den Tuerm soll awer och aner Stater Quartieren ewéi Zéisseng, d'Cloche d’Or oder d‘Kockelscheier alimentéieren. Dëse Waassertuerm huet souguer e Lift, mee deen ass och néideg.Et ass deen héchste Waassertuerm aus der Stad, mä net just d'Héicht ass un dësem Tuerm speziell, och d’Fassade ass ongewéinlech.Den Architektebüro Jim Clemes huet dëse Projet entworf. Dat abstrakt Muster soll u fléissend Waasser erënneren a suergt elo schonn dofir, dass de Waassertuerm de Repère vun dësem neie Quartier ass.