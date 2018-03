Police 2017 © Police 2017

Hien ass an de Klassesall eragaangen an huet behaapt, hie wier Proff an huet esouguer op d'Tafel geschriwwen.De Portier huet de Mann aus dem Klassesall matgeholl a virun d'Dier bruecht, wou d'Police op de Mann gewaart huet. Hie war esou staark alkoholiséiert, dass een en huet misse stäipen, dass en net op d'Strooss gefall ass.D'Polizisten hunn dem Mann ugebueden, hien éierens hin ze bréngen, wou hien ausschlofe kéint. Dëst wollt hien awer net, hie wollt nees zeréck an d'Schoul. Nodeems d'Poliziste laang op de Mann ageriet hunn, dat ouni Erfolleg, hu si hien ënner Arrest gestallt, dat well en eng Gefor fir sech an aner Leit duergestallt huet.