En Dënschdeg den Owend gouf zu Lëtzebuerg den Incubateur vu Cisco an der Uni Lëtzebuerg offiziell ageweit. Fir déi offiziell Ouverture war och de CEO vun der amerikanescher Internetentreprise Cisco Chuck Robinson zu Lëtzebuerg.

Extrait Chuck Robinson



Mir sinn hei, fir eng Cisco Academy vun der Uni Lëtzebuerg opzemaachen. Mir hu grad en Tour iwwert de Site um Belval gemaach, wou ganz vill Innovatioun ze gesinn ass. An ech hoffen, datt d'Studente fir d'Jobs vun der Zukunft prett sinn. Dofir sinn ech ganz frou, fir hei ze sinn a frou, fir mat Lëtzebuerg zesummen ze schaffen.

Am Kader vum Weltwirtschaftsforum zu Davos hat Cisco zesumme mat Lëtzebuerg ee Memorandum of understanding ënnerschriwwen, fir d' Zesummenaarbecht ënnert anerem am Beräich vun der Cybersécherheet an dem sougenannten Internet of things auszebauen.