Um 10:00 Auer geet et lass mat engem Concert vun der Lidderuucht Lëtzebuerg ënnert der Leedung vum Claude Hornick. Dëse folkloristesche Gesangveräin, deen 1984 gegrënnt gouf, presentéiert e Potpourri vu Lëtzebuerger Vollekslidder.



Gekleet sinn d’Sänger wéi d'Bourgeoisie, dat heescht déi besser Leit wéi Notär, Affekot, Landhär… ëm 1820-1890. Dëse flotte Concert ass net nëmmen eppes fir d’Ouer mee och fir d’A.



Och vun 10:00 Auer un ass et d‘Valentina Becker do, eng professionell Make-up-Artistin a Member vum Comité Alstad, fir gär a gratis onse klenge Frënn en hippe Face-painting ze verpassen.

Mir hunn och erëm en ale Brauch ausgegruewen, an zwar « Eeërschëllen », dat 1982 fir d’lescht vun de Kanner gespillt gouf. Eeërschëllen ass e Brullen (erof rulle loossen) vun Eeër iwwert eng Holzschinn. Wann een da mat sengem Ee eent vun deenen Eeër, déi um Bueden leien, téckt, dann huet een dat gewonnen. Vun 10:30 Auer bis keng Eeër méi do sinn, ass all Kand invitéiert, fir matzespillen nieft dem Stand vum Comité Alstad um Rouscht. All Kand kritt en Ouschteree a ka säi Gléck probéieren.





Viru 67 Joer hat e klenge Krees vun Idealisten de Stater Veräin “Les Amis du Folklore Luxembourgeois”, “De Lëtzebuerger Folklor” gegrënnt. Et waren Historiker, Musikologen an Ethnografen, déi eent a Vergiessenheet gerodent Volleksgutt wéi de Volleksdanz erëm opliewe loosse wollten. Doropshin hu sech Lëtzebuerger Folklorgruppe gebillt, wéi “Uucht-La Veillee” an der Stad, (1955), “Vallée des 7 Châteaux” zu Miersch (1960) a ”La Ronde“ zu Beetebuerg (1967). Volleksdänz op der Eemaischen si scho laang eng Traditioun. Haut prouwen an danzen déi dräi Gruppen zesummen, an trieden och zesumme mat vill Begeeschterung op der Eemaischen um 11:00 Auer um Parvis virum Musée op.



Da si mer ganz frou, datt mer konnten déi “Nei Grënnesch Strëpp”, eng Formatioun vun der Fanfare Royale Grand-Ducale Lëtzebuerg, gewanne fir vu 14:00 bis 15:00 Auer e schmassege Concert z’offréieren. Déi “Nei Grënnesch Strëpp” steet ënnert der Leedung vum Roger Sadeler.

An um 15:00 Auer huet d’ CityBrassBand, en Ensembel vun der Stad- a Lampertsbierger Musek ënnert der Leedung vum Guy Mangers hiren Optrëtt.

Mir freeën ons op Iech, an hoffen, datt mer alleguer zesummen e puer flott Amenter op der 191. Eemaischen um Fëschmaart kënne verbréngen.