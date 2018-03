© Domingos Oliveira

Eng Partie Problemer goufen et am Laf vum Mëttwoch Mueren am Zuchverkéier: Grond war e Bommenalarm géint 08:20 Auer an der Houwalder Gare, wou e suspekte Bagage fonnt gi war. D'Police war séier sur place a konnt géint 09.00 Auer nees Entwarnung ginn.

Well déi Zäit awer d'Zich net bei der Gare hale bloufen, koum et zu Retarden, och op der Rodanger an der Ëlwenter Ligne, grad wéi an de Verbindunge mat Frankräich.

#CFLINFOSALL Arrêt non desservi par tous les trains.

Suite à une alerte à la bombe déclarée à Howald , l'arrêt de Howald ne peut pas être desservi. — CFLinfos (@CFLinfos) 7. März 2018

En aneren Tëschefall hat et ewell de Muere géint 08.00 Auer an der Gare vu Klengbetten ginn, hei hat d'Police missten intervenéieren, well e Passagéier säi Billjee net wollt weisen a sech net sou séier wollt zësse loossen.