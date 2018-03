© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet e Mëttwoch de Prinzip vun de sougenannten "Mini-Crèchen" presentéiert.



D'Offer vun der Betreiung vu Kanner tëscht 0 an 12 Joer ausbauen, dat soll den neie Model vun de "Mini-Crèchen" méiglech maachen. An e betrëfft virun allem d’Dagesmammen a -pappen, déi déi 20 Gratisstonnen am Kontext vum Programm fir déi méisproocheg Betreiung bis elo net konnten ubidden.



An de Mini-Crèchë solle maximal 11 Kanner matenee betreit ginn, dovu maximal 4 Kanner, déi manner wéi 1 Joer hunn, an dat vun 2 Professionellen aus dem sozio-edukative Beräich - op d'mannst een Educateur an eng Dagesmamm. Also eng däitlech méi kleng Struktur wéi d'Crèchen, d'Maison-relaisen an d'Foyer-de-jouren. De Minister Meisch gesäit a klengen, heemelege Strukturen eng Rëtsch Virdeeler: D'Kanner kéinte sech do ganz gebuerge fillen, d'Personal dierft net esou dacks wiesselen a kéint séier zu enger Bezuchspersoun ginn.





De Claude Meisch



Dësen neie Statut géif, dem Minister no, sécherlech Uklang bei den Elteren a Personal fannen. Eng méi kleng Struktur mat manner Kanner géif d'Méiglechkeet fir eng heemlech Struktur bréngen an och eng Konstanz an der Betreiung.

D'Mini-Crèchë sinn och flexibel, wat d'Ëffnungszäiten ugeet, vu 5 Auer moies bis 23 Auer owes kënnen d'Kanner hei betreit ginn, an dat och samschdes a sonndes.



Méi Detailer den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzbuerg.