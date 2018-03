Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Venteë vum Béier hätte sech stabiliséiert, 150.000 Hektoliter goufen zejoert verkaf. Dat natierlech am ganze Grand-Duché, awer och an der Wallonie an der Belsch, wéi och a Frankräich.

D'Resultat virun Ofschreiwunge beleeft sech, wéi virgesinn war, op 4 Milliounen Euro.

Virun allem bei der Gamme vum Battin mat senge 7 verschiddene Béierzorten huet ee gemierkt, dass de Marché klëmmt. Battin-Béier gouf an enger Quantitéit vun 41.400 Hektoliter verkaf.

D'Brasserie nationale bleift dann och de Leader um nationale Marché, virun Diekirch/Mousel.

27 Leit schaffen zu Käerjeng fir d‘Brasserie nationale.