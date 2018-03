Um Verwaltungsgeriicht hunn en Ingenieur an e Gemengesyndikat e juristesche Sträit mam Inneminister an 1. Instanz gewonnen.

© RTL (Archiv)

D'Riichter vum Tribunal administrativ hunn hir Recoursen nämlech als justifizéiert ugesinn an domat eng Décisioun vum Dan Kersch annulléiert.

Deen hat am Abrëll 2016 refuséiert, eng Entscheedung vum interkommunale Syndikat guttzeheeschen. Et goung ëm d'Nominatioun vun engem Ingenieur op de Poste vum Ingenieur-directeur adjoint vum Gemengesyndikat.

Verwaltungsgeriicht: Ingenieur vs Minister / Rep. Eric Ewald



Fir d'Riichter muss den Dossier zréck bei de Minister, ma huet den Ingenieur keng Indemnité de procédure vu 500 Euro zegutt.

D'Affär geet zréck op den November 2015, wéi den interkommunale Syndikat unanime decidéiert huet, en Ingenieur-directeur adjoints-Posten ze schafen. Déi Plaz sollt am beschte vun enger Persoun aus dem Syndikat besat ginn, déi en Diplom virweise sollt, deen op d'mannst engem Bac+4 entsprieche géif. Den Inneminister hat déi Décisioun am Dezember 2015 guttgeheescht. Nodeems sech am Februar 2016 en Ingenieur op déi Plaz gemellt hat, gouf de Mann deeselwechte Mount vum Comité vum Gemengesyndikat op dës Plaz genannt, mat Effet op den 1. Mäerz. Am Abrëll 2016 hat den Dan Kersch dunn awer ebe refuséiert, seng Zoustëmmung ze ginn, well de Mann d'Konditiounen net erfëlle géif. De Comité vum interkommunale Syndikat an de Mann haten am Juli 2016 e Recours gracieux dogéint agereecht, wourop awer keng Reaktioun koum. Am Dezember 2016 gounge si dunn op d'Verwaltungsgeriicht.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, d'Décisioun vum Minister wär domat begrënnt, dass de Mann keen Ingenieursdiplom vun enger Uni oder enger technescher Héichschoul mat Uni-Charakter hätt, deen op d'mannst engem Bac+4 entsprieche géif. Dem Mann säin Ingenieur techniciens-Diplom vun 3 Joer kéint awer mam Diplom vum Ingenieur industriel gläichgestallt ginn, wann een op d'mannst 5 Joer Beruffserfahrung hätt. 2002 hat de Betraffene vu sou enger Assimilatioun profitéiert. Och wann hie kee richtege Bac+4 op d'mannst hätt, wär säin initialen Diplom ebe gläichgestallt mam Diplom vum Ingenieur industriel, sou d'Riichteren. An hiren Ae war et deemno falsch, dass de Minister refuséiert huet, der Décisioun vum Gemengesyndikat zouzestëmmen, well de Mann keen Ingenieursdiplom hätt. Dofir wär dës Décisioun z'annulléieren a sollt den Dossier zréck bei de Minister goen.