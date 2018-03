© RTL Archivbild

Anti-Terror-Gesetz / Reportage Annick Goerens



Am Ausland, an notamment an eisen Nopeschlänner Frankräich an an der Belsch ginn et scho Gesetzer mat deene sech d'Autoritéiten d'Moyene ginn, fir effikass géint d'Menace vum Terrorismus virzegoen. Elo zitt Lëtzebuerg also och no. De grénge Justizminister huet besonnesch Wäert drop geluecht, fir d'Avisen an d'Ureegunge vum Staatsrot, ma virun allem vun der nationaler Dateschutzkommissioun an der Mënscherechtskommissioun mat an de Gesetzprojet anzebauen. An deen ass e Mëttwoch de Moie bei den Deputéierten op e breede Konsens gestouss.

Et wier den Usproch vun der Regierung gewiescht, op där enger Säit en Text ze maachen, deen de Justizautoritéiten déi Instrumenter gëtt, déi se brauchen an der Strofverfolgung, bei Verbriechen am Beräich vum Terrorismus oder der Staatssécherheet, sou de Felix Braz.



Mat deem neie Gesetz kréien d'Autoritéiten, wann Infraktioune virleien, déi néideg Mëttelen a Form vun 6 zousätzleche Mesuren, fir an der Strofverfolgung Beweiser ze sammelen. Den LSAP-Deputéierten Alex Bodry gëtt e puer Beispiller: Et geet ënner anerem drëm, dass Leit méi wéi 48 Stonne kënne festgehale ginn, ier gekuckt gëtt, ob et zu enger weiderer Moossnam kënnt. Et geet och ëm den informateschen Captage vun eenzelnen Donnéeën op Computeren a Perquisitiounen 24 Stonnen op 24.



D'Rechter vun Drëtte si mam Gesetz - an den Iwwerwaachungs- an Kontroll-Moossnamen déi doduerch en Place gesat ginn – net concernéiert, betount den Alex Bodry. Och d'CSV fënnt, dass d'Anti-Terror-Gesetz duerch déi verschidden Avise verbessert gouf. Den CSV-Deputéierten Gilles Roth ass der Meenung, dass dat Gesetz an déi richteg Richtung geet. Et muss een de Policeautoritéiten déi néideg Méiglechkeete ginn, fir effikass géint den Terrorismus virzegoen. Hie ka sech och virstellen, dass d'CSV dësen Text wäert positiv begleeden.



De Rapport fir de Vott iwwer de Gesetzprojet soll elo sou séier wéi méiglech an d'Kommissioun kommen. Da rechent de Minister domadder, dass d'Gesetz scho kéint no der Ouschtervakanz an der Chamber gestëmmt ginn.