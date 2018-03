Virum ESM-Gebai um Circuit de La Foire goufen um Mëttwoch am spéide Moie suspekt Géigestänn fonnt. Et huet sech awer ëm e falschen Alarm gehandelt.

Der Police no ware d'Objeten ee Messer, eng Schampesfläsch an eng Täscheluucht.





Eng Partie Problemer goufen et schonn am Laf vum Mëttwoch de Mueren am Zuchverkéier: Grond war och hei e falsche Bommenalarm.Géint 8.20 Auer war an der Houwalder Gare e suspekte Bagage fonnt ginn.