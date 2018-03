© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Dhurata Hoxha (07.03.2018) D'EU-Integratiounsministesch aus dem Kosovo iwwer den Dialog mat Serbien an a méiglechen EU-Bäitrëtt.

D’EU-Integratiounsministesch aus dem Kosovo war um Mëttwoch zu Lëtzebuerg op Visite bei de Ministere Romain Schneider a beim Ausseminister Jean Asselborn. Fir d’EU-Integratiounsministesch aus dem Kosovo Dhurata Hoxha, wier et wichteg, datt ee mat Serbien an den Dialog kënnt. Nëmmen iwwert eng béidsäiteg Unerkennung vun den zwee Staaten, géif et eng Méiglechkeet ginn, an d’Europäesch Unioun anzetrieden, esou d’Ministesch aus dem Kosovo. Den Ament liewen eng 1.700 Kosovaren am Grand-Duché.