Déi gréng Fraktiounscheffin wëll "ophalen, wann et am schéinsten ass".

Dat mellt d'Lëtzebuerger Wort um Mëttwoch den Owend. Déi erfueren Politikerin well sech erëm verstäerkt hire sozialen Engagementer widmen.Zanter 2004 ass d'Viviane Loschetter fir déi Gréng Deputéiert um Krautmaart. An zënter dëser Legislaturperiod, also Enn 2013, ass si Cheffin vun der grénger Fraktioun, déi sechs Deputéierten zielt.Bei de Gemengewahlen zejoert wor déi diploméiert Sozialpädagogin iwwregens net méi ugetrueden. Virdrun wor d'Viviane Loschetter Schäffin an der Stad Lëtzebuerg.