2013 hat de Mann mat senge "Fäegkeeten" zwee Männer ronn 35.000 € ofgeknäppt.



Déi zwee haten hie wéinst Problemer mat der Fra, respektiv schoulesche Problemer vun den Duechteren ëm Rot gefrot. Fir de Vertrieder vum Parquet sinn d'Infraktioune vun Abus de faiblesse a vu Bedruch awer nëmmen am Zesummenhank mam Haaptaffer zréckzebehalen .



Dogéint wär, wat dat zweet Affer ugeet, kee Lien mam Beschëllegten ze maachen; dee war net vum zweete Mann erëmerkannt ginn, soudass et op deem Punkt zu engem Fräisproch komme misst. Dogéint hätt d'Haaptaffer vum virbestrooften Ugeklote gesot kritt, et misst weider Sue ginn, fir 20.000 € erëmzekréien, déi et virdrun anere Wahrsager ginn hat. De Vertrieder vum Parquet huet nach de Courage vun den Affer ervirgehuewen, fir viru Geriicht aussoen ze kommen.

Dogéint huet de Me Stroesser als Affekot vum Beschëllegten, dee net do war, de Fräisproch vu sengem Client verlaangt. Effektiv hätt just d'Haaptaffer gesot, mat sengem Mandant geschwat ze hunn, ma et géif keen Element am Dossier ginn, dat fir e Kontakt mam zweete Mann schwätze géif. D'Haaptaffer hätt säi Client eemol zu Lonkesch gesinn an déi éischt 20.000 € wëllen erëmhunn. Säi Mandant géif awer bestreiden, selwer 20.000 € vum Mann kritt ze hunn.

Um Ufank vun der Sëtzung hat e Psycholog seng Expertise vun deenen zwee Männer presentéiert. D'Haaptaffer hätt am Ufank Vertrauen an den Ugeklote gehat, wär awer um Enn der Meenung gewiescht, engem Bedruch zum Affer gefall ze sinn. De Mann, deen am Ganze 40.000 € hänke gelooss huet, wär bei seng Famill Sue siche gaangen an net ganz optimistesch, d'Geld erëmzegesinn. Dëse Mann wär liicht z'influenzéieren an ze manipuléieren. Dat zweet Affer hätt sech net allze vill Froe gestallt, well et verzweifelt war wéinst de Schoulproblemer vu sengen Duechteren. Um Enn vun de Relatioune mam Hellseher wäre 15.400 € fort gewiescht. De Mann, deen och liichtgleeweg wär an einfach z'influenzéieren, hätt elo keng Loscht méi op sou Experienzen.

D'Uerteel gëtt den 29. Mäerz gesprach.