An engem Communiqué confirméiert si, datt et e Sécherheetsproblem op chamber.lu respektiv chd.lu gouf, well iwwert dem Programméieren eppes geläscht gi wier.Doduerch war eng bekannte Lacune, déi viru Jore schonn eemol zougemaach gi war, op eemol nees op.D'Chamber léisst dann och wëssen, datt e Mëttwoch vun där Lacune am Sécherheetssystem profitéiert gouf, fir op d'Datebanke vun der Chamber ze kommen. Et hätt eng Intrusioun ginn an déi wier gestoppt ginn. An d'Lacune wier nees direkt zougemaach ginn.D'Chamber preziséiert och nach, datt d'Dokumenter, déi duerch dee Feeler accessibel goufen, net klasséiert waren - et hätt sech ëm intern administrativ Dokumenter gehandelt, déi net ëffentlech waren.Op d'Sécherheetslacune op chamber.lu hat de soziokulturelle Radio opmierksam gemaach. Duerch d'Editéiere vu Weblinken hätte vertraulech Informatioune mat engem normale Webbrowser kënnen ofgeruff ginn, esou d'Recherche vum 100,7. Et geet vun Dausende vun Dokumenter rieds - "ënnert anerem provisoresch Rapporte vun der Geheimdéngschtkontrollkommissioun, Autorisatioune fir budgetär Augmentatioune vum SREL oder intern Notte fir d'Visitte vun auslännesche Gäscht ze preparéieren", steet um Site vum 100,7.Och d'Privatsphär vu Bierger a vu Mataarbechter vun der Chamber wier duerch dee Leak, dat "Dateleck" net respektéiert ginn. Et wieren och "Personalugeleeënheeten" accessibel gewiescht.De soziokulturelle Radio, deen op sengem Site op eenzel Dokumenter ageet, hat d'Chamber op de Problem opmierksam gemaach. De Chamberpresident Mars Di Bartolomeo huet dem Radio dofir och Merci gesot a versprach, datt alles gemaach géif ginn, fir déi Pann ze behiewen. Déi wier duerch journalistesch Aarbecht opgedeckt ginn. Et hätt sech also net ëm eng "malveillante" Intrusioun gehandelt, ma ëm eng, fir eng Faille opzedecken.

La Chambre des Députés informe qu'une intrusion vient d'avoir lieu dans une de ses bases de données informatiques.

Une faille de sécurité avait été découverte par le service informatique de la Chambre lors de tests de pénétration réalisés en 2015. Un correctif avait à l'époque été appliqué sans délai.

Lors de travaux de programmation ultérieurs, ce correctif a probablement été effacé par erreur, de sorte que la faille a de nouveau été ouverte.

Une intrusion a eu lieu aujourd'hui et a été stoppée. Le correctif en question a de nouveau été appliqué.

La Chambre des Députés précise que les documents rendus momentanément accessibles par erreur n'étaient pas des documents classés, mais des documents administratifs internes non publics.