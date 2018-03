© RTL Archivbild

Um 17 Auer gouf et en Accident tëscht Fëlschdref an Altwis. Do gouf eng Persoun blesséiert. D'selwecht wéi an engem Accident zu Colmar-Bierg um 17.45 Auer. Do ass och ee Blesséierten ze bekloen, nodeems sech 2 Autoen ze pake kruten.Kuerz virun 18 Auer war bei engem Accident tëscht Féiz a Steebrécken eng Persoun an hirem Won ageklemmt ginn. Am Ganze goufen hei Leit verwonnt.Géint 18.30 Auer gouf et ee Liichtblesséierten zu Ettelbréck an der Avenue des Allies. Hei waren 2 Ween aneneegerannt.Zum Schluss nach ee liicht Blesséierte géint 23.30 Auer zu Syren op der Maes, en Auto hat sech do iwwerschloen.