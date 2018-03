An Zukunft soll et méiglech sinn direkt vu Lëtzebuerg op Doha an de Katar ze fléien.

D'Fluchgesellschaft Qatar Airways huet e Mëttwoch 16 nei Destinatioune bekannt ginn, wou d’Airline wëlles huet an d’Zukunft hinzefléien, dorënner och an de Grand-Duché. Dëst kéint nach dëst Joer oder d’nächst Joer Realitéit ginn, esou d’Entreprise op der Ouverture vun der ITB zu Berlin, der gréisster Tourismusfoire weltwäit.



Vu Luxairport huet et op Twitter geheescht, datt een dës Nouvelle iwwert ee Communiqué gewuer gi wier, mä datt een nach keen Datum huet an och nach kee Voll ka gebucht ginn.



Wéi de Responsabele fir d'Kommunikatioun bei Luxairport, de René Steinhaus, seet, géif ee sech iwwert d'Annonce freeën. Dëst géif d'Bedeitung vu Lëtzebuerg an och um nationale Fluchhafen weisen. Weider fënnt een et als Fluchhafe positiv, wann ee seng Offer erweidere kann.





Extrait René Steinhaus (1)



D'Demande fir eng direkt Linn mat der katarescher Haaptstad wier jiddefalls do. Et huet ee vill Clienten, déi iwwer déi grouss Fluchhäfen an Europa an déi wäit Welt fléien. D'Nofro fir esou Destinatiounen ass kloer geklommen. Mat dëser Statioun kritt een vu Qatar Airways déi éischte Kéier d'Méiglechkeet, fir vu Lëtzebuerg mat engem Stopp an Australien ze fléien, wat dann och vill Cliente vum Luxairport wäert freeën.

Extrait René Steinhaus (2)



Elo géing et dann drëm, zesumme mat der Airline d'Detailer ze klären, esou de Rene Steinhaus

Den Ament kéint een nach net soen, mat wéi engem Typ Fliger dat d'Linn kéint zerwéiert ginn, respektiv, ob „Qatar“ och Wëlles huet, fir déi Passagéiermaschinnen zousätzlech fir Cargotransporter ze notzen.