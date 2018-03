police,polizei © police,polizei

Um 22.30 Auer krut d'Stater Police e Mann gemellt, deen an engem Café ausgeflippt wier an e puer Glieser gebrach hätt. Op der Plaz ukomm ass de Mann op d'Beamte lassgaang. hie gouf immobiliséiert a koum an Arrest, wou hie säi Rausch huet dierfen ausschlofen. Beim Asaz goufen 2 Polizisten liicht verwonnt. Et gouf protokolléiert.Eng Strooss méi wäit gouf 03.15 Auer an dereng Fra mat engem Messer blesséiert. Et huet sech dobäi ëm eng Prostituéiert gehandelt, déi Sträit mat engem Freier hat. Deen huet si während der Ausernanersetzung mat engem Messer blesséiert. Den Täter konnt kuerz Zäit méi spéit ermëttelt ginn a gouf mat op de Policebüro geholl. Déi blesséiert Fra huet missen am Spidol traitéiert ginn an den Täter krut op Uerder vum Parquet e Protokoll.Um Mëttwoch goufen zwee presuméiertan der Garerstrooss an der Stad op Uerder vum Parquet verhaft. Eng Patrull hat 3 Leit observéiert déi mat Drogen gehandelt hunn. Déi Concernéiert goufe kontrolléiert. Am Kader vun enger Perquisitioun goufen donieft e puer Handyen a Boergeld geséchert.