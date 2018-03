Den eelere Mann, dee sech wéinst Verstéiss géint Fluchsécherheet hat misse veräntweren, gouf zu 9 Méint Prisong mat Sursis an héich Geldstrofe veruerteelt.

Uerteel an der „Ech krut kee Cremant!“-Affär

Um Stater Geriicht gouf eng Strof vun 3.000 Euro an also 9 Méint Prisong mat Sursis zougesprach.



Am August 2014 hat den haut 81 Joer ale Mann sech bei engem Luxair-Vol op Rimini virun der Landung därmoossen de Batti gestallt, dass hien hat missen ugestréckt ginn.

De Mann hat sech net gesat an zwou Stewardessen ugegraff, wouropshin déi eng 6 Wochen net schaffe konnt. Déi Fra krut um Donneschdeg um Stater Geriicht 6.000 € Schuedenersatz zougesprach, eng aner Stewardess 1.500 € an d'Luxair 10.000 €.



Zanterhier steet de Mann op enger schwaarzer Lëscht, d.h. hie gëtt net méi vun der nationaler Fluchgesellschaft matgeholl, woumat hien deen 1. an deem Genre war.