E jonke Mann, dee wéinst Erpressung an der Stad viru Geriicht stoung, gouf zu 120 Stonnen Aarbecht am Déngscht vun der Allgemengheet veruerteelt.

© AFP Archivbild

Dem Mann war him virgehäit ginn, am Juni eng jonk Fra bedreet ze hunn. Hie géif Fotoen, op deenen d'jonk Fra plakeg war, op Facebook publizéieren, sollt si him net 250 € ginn.