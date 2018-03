© RTL Archivbild

Am Mee trieden nei europäesch Dispositioune iwwert d'Donnéeë vun de Clienten a Kraft. Bei der Fiche d'hébergement, déi zur Kontroll un déi staatlech Instanze geet, géing et zu zousätzlechem Opwand beim Stockage kommen, esou den Horesca-Generalsekretär François Koepp. De Client misst nämlech schrëftlech säin Accord ginn, wéi laang seng Donnéeë kënnen gehale ginn.



Eigentlech wieren am Ufank grouss Firmen wéi Google, Amazon a Facebook vun enger Regelung viséiert gewiescht. An elo wieren et Kleng- a Mëttelbetriber, déi drënner ze leiden hätten. Hei géing zousätzlech Paperasse geschafe gi, vun deene weder den Hotelier nach de Client eppes hätt, seet de François Koepp.





En anere Problem wiere rezent Changementer bei der Vente vu Forfaiten, also wann den Hotel Packagë verkeeft, wou zum Beispill e Concertsbesuch oder eng Schëffstour op der Musel abegraff sinn.



"Ech muss dann (als Gérant) Garantien an Assurancen ofschléissen, fir de Fall, datt ech Faillite maachen", erkläert de François Koepp. Zu Lëtzebuerg wier et awer schwiereg fir iwwerhaapt emol sou eng Assurance ze fannen.



Virschrëfte bei Iesswueren



Domat net genuch. Och bei der Zoubereedung vun Iesswueren, wéi Fritten, géif d'EU genee virgeschriwwe, mat wéi vill Grad alles preapréiert dierf ginn. Wat bei de Fritten vläit nach nozevollzéie wier, dierft allerdéngs net op d'Brout oder op d'Fleesch eriwwer goen.



Kappzerbrieches bereet der Horesca och d'Direktive iwwer Aarbechtskonditioune vum Personal. Am Secteur misst ee flexibel sinn an et kéint een haut net soe, wéi vill Leit Muer gebraucht ginn. "Vill Direktiven falen eis do op de Kapp. Et gëtt ëmmer méi Pabeierkrich", beklot sech de Generalsekretär vun der Federatioun vun den Hotelieren a Restaurateuren.



Ganz vill Léit aus dem Secteur géingen sech elo Suerge maachen.