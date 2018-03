D'LSAP gëtt sech en neie Responsabele fir d'Kommunikatioun an d'Organisatioun vun der Press an Ëffentlechkeetsaarbecht.

Domat och e neie Co-Verantwortleche fir d'praktesch Organisatioun vun der Wahlcampagne.

D'Chantal Boly, déi bis dato fir deen Domaine bei de Sozialiste responsabel war, verléisst d'Aarbecht fir d'Partei an huet sech nei berufflech orientéiert.



Dës Plaz am Siège vun der LSAP zu Gaasperech huet de Pascal Husting iwwerholl.

Dëse Mann war Mëtt 2014 an d'Gespréich komm, well hien als deemolege Programmdirekter vu Greenpeace International Kuerzstrecke-Volle mam Fliger tëscht dem Siège vun der Ëmweltorganisatioun zu Amsterdam a senger Famill hei am Land gemaach hat. Deemools hat sech de Pascal Husting am Numm vu Greenpeace International fir dës Flich an auslännesche Medien entschëllegt.

Et war de britesche "Guardian" deen dës Affär vum Lëtzebuerger Greenpeace-Manager deemools publizéiert hat. De Pascal Husting ass lo wéi gesot neierdéngs fir d'Kommunikatioun vun der LSAP responsabel.