Tëscht Bur an Dondel ass e Mann vun 81 Joer mat sengem Won an e Bam gerannt. Fir den Onglécklechen koum all Hëllef ze spéit.

© RTL / Domingos Oliveira

Géint 10.30 Auer ass et op der N12 tëscht Bur an Dondel zu engem uergen Accident komm. De Mann vu Groussbus ass, aus ongekläerter Ursaach vun der Strooss ofkomm a frontal an e Bam gerannt.



D'Police vu Capellen, d'Pompjeeë vu Kielen a vun Tënten, de Samu aus der Stad, d'Protex vu Mamer an d'Air Rescue waren op der Plaz.





© Police Lëtzebuerg © Police Lëtzebuerg © Police Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Op der selwechter Plaz war Ugangs des Joers eng Persoun gestuerwen.